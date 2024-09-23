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В Кремлі заявили, що вивчатимуть план перемоги Зеленського

Понеділок 23 вересня 2024 13:59
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В Кремлі заявили, що вивчатимуть план перемоги Зеленського Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія вивчить план перемоги України, які інформація щодо нього з'явиться на офіційних джерелах. Сьогодні ж складно займатись аналізом, спираючись на повідомлення ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, якого цитує "ТАСС".

"Ми вважаємо, що неможливо займатися якимось аналізом, спираючись на повідомлення ЗМІ. Якщо колись за офіційними джерелами з'являтиметься якась інформація, ми, звісно ж, уважно вивчимо... Поки ж дуже багато різної, зокрема суперечливої, інформації, недостовірної. Ми до цього ставимося дуже стримано", - заявив речник.

План перемоги України

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив, що цього місяця планує представити план перемоги України президенту Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдену. Це дасть можливість Києву оцінити, чи готові союзники підтримати Україну у досягненні перемоги, або ж Захід прагне лише стримувати російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, план буде представлений не лише чинному президенту, а й двом кандидатам на вибори.

Тим часом радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк розкрив головні положення плану перемоги, а Зеленський заявив, що наступні місяці стануть вирішальними у війні.

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