У Зеленского подтвердили, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы

Как пояснил Ермак, план победы состоит из военной и дипломатической части. По его словам, Силы обороны должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить диктатора России Владимира Путина прекратить боевые действия.

"Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - отметил он и добавил, что с начала полномасштабной войны Украина также нарастила производство оружия в шесть раз, но до сих пор не имеет все необходимое.

В частности, глава Офиса президента призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также предоставление разрешения на использование замороженных российских активов.

В конце он добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить обращать внимание на угрозы об эскалации со стороны России.

План победы Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камале Харрис. Соответствующий шаг позволит Киеву оценить, готовы ли союзники поддержать Украину в достижении победы.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия изучит план победы Украины, если информация по нему появится на официальных источниках.