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У Зеленського відреагували на заяву ПАР щодо "мирної місії"

Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Україна готова вислухати пропозиції різних країн щодо врегулювання війни, але єдиним реалістичним планом є "формула миру" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, яку приводить Sky News.

"Війна йде на території України. Тому єдиним планом є і буде український план", - додав Жовква.

Він додав, що Україна готова вислухати пропозиції лідерів країн Африки.

"Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Жовква зауважив, що єдиним реалістичним планом, який Україна прийме та реалізує разом зі своїми партнерами по всьому світу, це "формула миру" Зеленського.

У ПАР сьогодні заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

14 травня президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом ПАР, та попередив про наслідки дружби з російським диктатором Володимиром Путіним.

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