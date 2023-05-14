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Зеленський поговорив з президентом ПАР і попередив про наслідки дружби з Путіним

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Неділя 14 травня 2023 01:22
Зеленський поговорив з президентом ПАР і попередив про наслідки дружби з Путіним Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України провів телефонну розмову із колегю з Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Український лідер, який знаходиться із візитом у Римі, у розмові із президентом ПАР закликав його долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації української формули миру.

"Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути об’єднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками", - зазначив президент.

Раніше посол США у Південно-Африканській Республіці заявив, що Америка переконана в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття в столицю ПАР.

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Володимир Зеленський
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