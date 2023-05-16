У Зеленского отреагировали на заявление ЮАР относительно "мирной миссии"

"Война идет на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план", - добавил Жовква.

Он добавил, что Украина готова выслушать предложения лидеров стран Африки.

"Мы знаем о китайских идеях. На прошлой неделе Киев посетил представитель президента Бразилии. Все предложения будут рассмотрены", - сказал замглавы Офиса президента.

Жовква отметил, что единственным реалистичным планом, который Украина примет и реализует вместе со своими партнерами по всему миру, это "формула мира" Зеленского.