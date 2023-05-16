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У Зеленского отреагировали на заявление ЮАР относительно "мирной миссии"

Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готова выслушать предложения разных стран по урегулированию войны, но единственным реалистичным планом является "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, которое приводит Sky News.

"Война идет на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план", - добавил Жовква.

Он добавил, что Украина готова выслушать предложения лидеров стран Африки.

"Мы знаем о китайских идеях. На прошлой неделе Киев посетил представитель президента Бразилии. Все предложения будут рассмотрены", - сказал замглавы Офиса президента.

Жовква отметил, что единственным реалистичным планом, который Украина примет и реализует вместе со своими партнерами по всему миру, это "формула мира" Зеленского.

В ЮАР сегодня заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять миссию африканских лидеров по вопросу мирного урегулирования войны в Украине.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с российским диктатором Владимиром Путиным.

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