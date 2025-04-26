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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Зеленського підтвердили ще одну зустріч з Трампом після похорону Папи Франциска

Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть ще одну зустріч після похорону Папи Франциска. Це дуже друга їх зустріч за день.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає РБК-Україна.

За його словами, президенти сьогодні, 26 квітня, зустрілися у базиліці Святого Петра у Ватикані. Зустріч тривала близько 15 хвилин.

Нікіфоров підтвердив повідомлення Sky News про те, що Зеленський і Трамп домовилися про ще одну зустріч сьогодні.

"Лідери домовилися продовжити переговори сьогодні. Команди працюють над організацією продовження зустрічі", - сказав Нікіфоров. 

Пресслужба Офісу президента також показала фото першої зустрічі лідерів. Зеленський і Трамп сиділи одне навпроти одного. Їх привітали президент Франції Емануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. 

 

Фото: Зеленський і Трамп зустрілися у Ватикані (пресслужба ОП)

У Білому домі раніше прокоментували першу зустріч Трампа і Зеленського, назвавши її "дуже продуктивною".

"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію", - заявив директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг.

Керівник ОП Андрій Єрмак коротко описав зустріч двох президентів. У своєму Telegram він опублікував фото Зеленського і Трампа та написав: "Конструктивно".

 

Нагадаємо, що це була перша особиста зустріч Зеленського і Трампа після сварки у Білому домі 28 лютого. Тоді зустріч українського та американських президентів завершилася словесною перепалкою, де якої приєднався віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Перепалка виникла через війну, а керівництво США звинуватило Україну у нібито невдячності за надану допомогу.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаВатиканДональд Трамп