У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже направляется в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, неделя будет насыщенной, а впереди - много важной работы. Среди главных тем визита: усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины, укрепление энергетической устойчивости накануне зимы, а также усиление санкционного давления на Россию. "Конечная цель неизменна - достижение устойчивого и справедливого мира для Украины путем принуждения России к завершению войны", - подчеркнул Ермак.