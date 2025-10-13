ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США

Украина, Понедельник 13 октября 2025 14:31
UA EN RU
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже направляется в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, неделя будет насыщенной, а впереди - много важной работы. Среди главных тем визита: усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины, укрепление энергетической устойчивости накануне зимы, а также усиление санкционного давления на Россию.

"Конечная цель неизменна - достижение устойчивого и справедливого мира для Украины путем принуждения России к завершению войны", - подчеркнул Ермак.

Визит делегации Украины в США

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Вашингтоне сегодня начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие украинская делегация.

Ранее визит делегации в США анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, среди ключевых тем: ПВО, энергетика, санкционные шаги, а также переговорный трек. Вопрос замороженных активов с США также будет обсуждаться.

"Мы благодарны США и президенту (Дональду - ред.) Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса (Андреем - ред.) Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике (Владиславом - ред.) Власюком будет в начале следующей недели в США", - отметил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак Юлия Свириденко Война в Украине
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит