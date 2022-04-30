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У Зеленского ответили на заявление Лаврова: освобождение по-русски - это массовые уничтожения

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 13:54
У Зеленского ответили на заявление Лаврова: освобождение по-русски - это массовые уничтожения Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российская парадигма об "освобождении" Украины и "спецоперации" на ее территории, предусматривает только массовые уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еще одной цели войны в Украине.

"Освободить мир от Запада" - Россия вновь озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски - это только массовые уничтожения", - написал он.

При этом Подоляк не исключил, что следующие цели спецоперации РФ могут касаться "освобождения" Марса от влияния марсиан.

"Ждем", - саркастически добавил он.

Напомним, Лавров назвал еще одну цель войны против Украины. Она якобы вносит вклад в "освобождение мира от Запада".

Как сообщалось, ранее Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок. Но Россия исключает все предложения.

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