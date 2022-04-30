У Зеленського відповіли на заяву Лаврова: звільнення по-російськи - це масові знищення
Російська парадигма про "звільнення" України та "спецоперацію" на її території, передбачає лише масові знищення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про ще одну мету війни в Україні.
"Звільнити світ від Заходу" - Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи - це лише масові знищення", - написав він.
При цьому Подоляк не виключив, що наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан.
"Чекаємо", - саркастично додав він.
Нагадаємо, Лавров назвав ще одну мету війни проти України. Вона нібито робить внесок у "визволення світу від Заходу".
Як повідомлялось, раніше Подоляк заявив, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від російських бомбардувань. Але Росія відкидає всі пропозиції.