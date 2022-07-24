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У Зеленского ответили, что может ускорить победу Украины в войне

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина, для ускорения своей победы в войне с Россией, должна получить от союзников дальнобойные ракеты к HIMARS. Это также уменьшит потери среди мирного населения и снизит давление РФ на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100 + километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньше экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS - замечательный "выключатель" российской спеси...", - отметил Подоляк.

Что говорят об этом союзники

Напомним, недавно советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не готов поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к HIMARS. Такова позиция американского президента Джо Байдена.

При этом, после ракетного удара россиян по порту в Одессе в Конгрессе США призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты HIMARS.

Стоит отметить, что в конце июня в Украине прибыли первые HIMARS. Впоследствии в Пентагоне заявили, что РСЗО существенно влияют на войну. Сейчас ВСУ имеют на своем вооружении ракеты дальностью до 80 км.

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Владимир ЗеленскийОфис президентаИрина Подоляк