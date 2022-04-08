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У Зеленского ответили на предложение Лаврова включить Беларусь в число стран-гарантов

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

У президента Украины Владимира Зеленского ответили на предложение России включить Беларусь в страны-гаранты безопасности Украины. Там считают такие заявления странными, учитывая роль белорусской стороны в российской агрессии против нашей страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"В переговорном процессе участвуют две стороны. Каждый имеет право на свои вопросительные позиции. Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии. Тем не менее, у РФ и Беларуси союзнические отношения и именно поэтому Россия путем союзника пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции", - отметил он.

Что произошло

Напомним, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности.

При этом ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь тоже должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией.

Отметим, что украинская сторона называла возможными гарантами безопасности США, Великобританию, Китай, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

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