Лукашенко потребовал подключить Беларусь к украинско-российским переговорам
Лидер правящего режима Александр Лукашенко заявил, что Белорусь должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией. Он поручил Министерству иностранных дел реализовать эту инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТу.
"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.
Он назвал войну в Украине "за забором", поэтому она якобы серьезно влияет на ситуацию в Беларуси. Лукашенко добавил, что Россия поддерживает инициативу Беларуси.
"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может... И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - считает Лукашенко.
По его словам, славянские народы должны "сесть за стол и договориться на равных".
Напомним, в Беларуси начали задерживать активистов, которые блокировали и подрывали железнодорожные пути, чтобы помешать России перебрасывать силы в Украину.
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