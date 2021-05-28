У Зеленського оцінили можливість отримання ПДЧ в НАТО в 2021 році

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінив можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО до кінця 2021 року. За його словами, це можливо.

"Це імовірно (отримання ПДЧ у 2021 році - ред.). У нас теплі відносини з багатьма країнами, які вже входять в НАТО, і з самим блоком НАТО, як інституцією. Безумовно, ми повинні виконати свою роботу", - сказав Подоляк.

Представник ОП зазначив, що українська сторона повинна виконати дії юридичного характеру, які підкреслять можливість України увійти в НАТО на рівних правах

"Ми маємо відігравати там суттєву роль, тому що ми знаходимося на східному кордоні НАТО і всі ризики, з якими Європа сьогодні стикається, йдуть з боку, де ми знаходимося", - наголосив він.

Як сподівається Подоляк, до кінця 2021 року Україна та НАТО вийдуть на підписання "суттєвих документів".

"Ми маємо підтримку від багатьох структур НАТО, від багатьох членів НАТО, тому, я думаю, що до кінця цього року ми точно вийдемо на суттєві документи", - заявив представник Банкової.