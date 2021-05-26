"Ждем пас от Альянса". Кулеба высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс предоставить Украине План действий по членству в НАТО . Министр отметил, что 2021 год является лучшим периодом для принятия таких решений.

По словам Кулебы, Украина благодарна партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но Киев опасается, что это может превратиться в "политику кормежки обещаниями".

"Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещания. И я убежден, что это важно не только для Украины, но и для евроатлантического пространства. Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия станут членами НАТО и следующим шагом должно стать предоставление ПДЧ, то сложно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - заявил он.

Министр отметил, что когда Украину упрекают за слишком медленные реформы, то тогда нужно говорить и о реализации решений альянса, "которые пылятся уже 13 лет".

"Мы откровенно говорим об этом с нашими партнерами по НАТО. Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко понимало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. И мы ждем пас от Альянса", - добавил Кулеба.