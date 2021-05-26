ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Ждем пас от Альянса". Кулеба высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 19:30
"Ждем пас от Альянса". Кулеба высказался о перспективах членства Украины в НАТО Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс предоставить Украине План действий по членству в НАТО. Министр отметил, что 2021 год является лучшим периодом для принятия таких решений.

Об этом говорилось на брифинге в МИД.

По словам Кулебы, Украина благодарна партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но Киев опасается, что это может превратиться в "политику кормежки обещаниями".

"Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещания. И я убежден, что это важно не только для Украины, но и для евроатлантического пространства. Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия станут членами НАТО и следующим шагом должно стать предоставление ПДЧ, то сложно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - заявил он.

Министр отметил, что когда Украину упрекают за слишком медленные реформы, то тогда нужно говорить и о реализации решений альянса, "которые пылятся уже 13 лет".

"Мы откровенно говорим об этом с нашими партнерами по НАТО. Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко понимало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. И мы ждем пас от Альянса", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно Кулеба заявлял, что Киев пока не слышал положительной реакции на стремление Украины к членству в НАТО. Однако, по словам министра, Украина продолжит стремиться к евроатлантической интеграции.

Отметим, в Украине прошел соцопрос касательно поддержки вступления в НАТО. Социологическая группа "Рейтинг" рассказала, сколько украинцев на референдуме проголосуют за вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО МИД Украины Дмитрий Кулеба
NEWS
"Своих не бросаем". Украинцев эвакуировали из Сектора Газа
"Своих не бросаем". Украинцев эвакуировали из Сектора Газа
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций