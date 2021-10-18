У Зеленского оценили возможность переноса выборов в Раду

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду ".

Выборы в Раду должны пройти осенью 2023-го, сказал в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. При этом он подчеркнул, что толковать Основной закон может лишь Конституционный суд.

"Если кто-то обратится в КС, мы услышим официальную версию, но пока что все основные толкования - это просто политологические упражнения", - отметил глава СН.

Найти 45 депутатов, которые обратились бы в КС с запросом о дате следующих выборов, с расчетом на то, что суд решит сдвинуть их с 2023-го на 2024-й - вполне реально. Это могут сделать мажоритарщики, которые не будут видеть для себя шансов попасть в ВР следующего созыва, избираемую по партийным спискам. И, следовательно, готовых подставляться под публичную критику.

С другой стороны, Банковая может прибегнуть к необходимости досрочного роспуска уже новой ВР. Даже можно будет совместить дату досрочных выборов в Раду с президентскими в марте 2024 года. И преподнести это как полную перезагрузку всей системы власти.

Конституция запрещает президенту досрочно распускать Раду в последние полгода полномочий главы государства. Но, как показали события 2019 года, при наличии политической воли и подходящей политической конъюнктуры подобные препятствия можно обходить.

Безусловно, попытки играть с датой выборов в ВР вызовут массу возмущения со стороны любой оппозиции. Но на самом деле, размышляют в СН, многие депутаты оппозиционных фракций будут не против посидеть в Раде дополнительный год, хоть и никогда не признаются в этом на публике.