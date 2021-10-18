У Зеленського оцінили можливість перенесення виборів до Ради

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Свій парламент. Чи перенесуть у Зеленського дату виборів до наступної Ради ".

Вибори в Раду повинні пройти восени 2023-го, сказав у коментарі РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. При цьому він підкреслив, що тлумачити Основний закон може лише Конституційний суд.

"Якщо хтось звернеться до КС, ми почуємо офіційну версію, але поки що всі основні тлумачення - це просто політологічні вправи", - зазначив глава СН.

Знайти 45 депутатів, які звернулися б до КС із запитом про дату наступних виборів, з розрахунком на те, що суд вирішить зрушити їх з 2023-го на 2024-й - цілком реально. Це можуть зробити мажоритарники, які не бачитимуть для себе шансів потрапити до ВР наступного скликання, що обирається за партійними списками. І, отже, готових підставлятися під публічну критику.

З іншого боку, Банкова може вдатися до необхідності дострокового розпуску вже нової ВР. Навіть можна буде поєднати дату дострокових виборів в Раду з президентськими в березні 2024 року. І піднести це як повне перезавантаження всієї системи влади.

Конституція забороняє президенту достроково розпускати Раду в останні півроку повноважень глави держави. Але, як показали події 2019 року, при наявності політичної волі і відповідної політичної кон'юнктури подібні перешкоди можна обходити.

Безумовно, спроби грати з датою виборів у ВР викличуть масу обурення з боку будь-якої опозиції. Але насправді, розмірковують в СН, багато депутатів опозиційних фракцій будуть не проти посидіти в Раді додатковий рік, хоч і ніколи не зізнаються в цьому на публіці.