У Зеленского оценили возможность досрочных выборов Рады

По его словам, разговоры о досрочных выборах парламента являются "чисто политтехнологическим приемом".

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно", - сказал РБК-Украина Подоляк.

Как говорится в материале издания, по Конституции, у президента есть право распустить парламент, но не обязанность. Автор статьи пишет, что в новом парламенте "Слуге народа", вероятно, придется формировать коалицию еще с кем-то либо же уйти в оппозицию.

"Не лучше ли для Зеленского, чтобы парламент, пусть даже с проблемным большинством доработал до конца своей каденции?", - говорится в материале.

По данным РБК-Украина, в команде президента сейчас склоняются именно к этому сценарию. И пока инициативы Банковой собирают 226 "за", распускать Раду им невыгодно.