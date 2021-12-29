У Зеленського оцінили можливість дострокових виборів Ради

За його словами, розмови про дострокові вибори парламенту є "чисто політтехнологічним прийомом".

"Для президента і для всієї команди влади принципово тільки одне в розмові про діяльність парламенту - це його здатність приймати реформаторські законопроекти. Парламент цього скликання виконує свою роботу - не без проблем, але в цілому ефективно", - сказав РБК-Україна Подоляк.

Як йдеться в матеріалі видання, за Конституцією, у президента є право розпустити парламент, але не обов'язок. Автор статті пише, що в новому парламенті "Слузі народу", ймовірно, доведеться формувати коаліцію ще з кимось або ж піти в опозицію.

"Чи не краще для Зеленського, щоб парламент, нехай навіть з проблемною більшістю допрацював до кінця своєї каденції?",- йдеться в матеріалі.

За даними РБК-Україна, в команді президента зараз схиляються саме до цього сценарію. І поки ініціативи Банкової збирають 226 "за", розпускати Раду їм невигідно.