У Зеленского отрицают политическое давление на главу НБУ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на главу Национального банка Украины Якова Смолия не было никакого политического давления. Это было отсутствием нормальной коммуникации со стороны регулятора.

Об этом Устенко заявил в эфире программы "Право на владу".

По его словам, коммуникация должна была проходить более активно не только с нардепами, но и с представителями коммерческих банков.

"Если кто-то желает получить ответ на свой поставленный вопрос - это отнюдь не означает, что он давит на кого-то и в данном случае что-то, что называет господин Смолий политическим давлением, в реальности является серьезной проблемы с коммуникацией", - отмети Устенко.

Накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

Позже президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия.

По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Рада может отправить Смолия в отставку 3 июля.