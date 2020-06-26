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У Зеленского отрицают намерение ликвидировать КСУ

Новости » Политика     26.06.2020 - 08:10
У Зеленского отрицают намерение ликвидировать КСУ
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

В Раду был внесен законопроект, но его еще не рассматривали

Законопроект о реформировании Конституционного суда Украины (КСУ) был внесен главой комитета соцполитики Галиной Третьяковой, однако его так и не начали рассматривать по сути. В документе говорится о переносе КСУ в Харьков и были другие положения, регулирующие его деятельность.

Об это рассказал в интервью РБК-Украина представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Вениславский отметил, что есть процедура внесения на рассмотрение Верховной рады проектов законов и, если этот законопроект вынесут на голосование, то его рассмотрят.

"Я не могу вам сказать, будет ли этот законопроект в ближайшее время рассматриваться, это не моя сфера компетенции", - сказал он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным конкурс в новый реформированный Верховный суд.

Отметим, президент Владимир Зеленский предлагал Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Конституционный суд УкраиныВладимир Зеленский
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