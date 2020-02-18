ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КСУ признал неконституционным конкурс в новый Верховный суд

Новости » Политика     18.02.2020 - 14:01
КСУ признал неконституционным конкурс в новый Верховный суд
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Конкурс после судебной реформы Порошенко признали неконституционным

Конституционный суд Украины признал неконституционным конкурс в новый реформированный Верховный суд. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, сегодня КСУ рассмотрел конституционность ряда положений закона о судебной реформе предыдущего президента Петра Порошенко от 2016 года.

"Да, КСУ признал неконституционным конкурс в новый Верховный суд", - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ перешел к закрытой части рассмотрения судебной реформы Владимира Зеленского. Этой реформой предусмотрено сокращение в 2 раза количества судей Верховного суда, снижение их должностных окладов, а также переформатирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Ранее также стало известно, что КСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ Московского патриархата. В декабре 2018 года был принят закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. После этого Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить прежнее название.

В Раде начали прием предложений от фракций по кандидатам на должность судьи КСУ
Новости Украины Конституционный суд УкраиныВооруженные силы Украиныконкурс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь