Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Конкурс после судебной реформы Порошенко признали неконституционным

Конституционный суд Украины признал неконституционным конкурс в новый реформированный Верховный суд. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, сегодня КСУ рассмотрел конституционность ряда положений закона о судебной реформе предыдущего президента Петра Порошенко от 2016 года.

"Да, КСУ признал неконституционным конкурс в новый Верховный суд", - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ перешел к закрытой части рассмотрения судебной реформы Владимира Зеленского. Этой реформой предусмотрено сокращение в 2 раза количества судей Верховного суда, снижение их должностных окладов, а также переформатирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Ранее также стало известно, что КСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ Московского патриархата. В декабре 2018 года был принят закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. После этого Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить прежнее название.