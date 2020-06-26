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У Зеленського заперечують намір ліквідувати КСУ

Новини » Політика     26.06.2020 - 08:10
У Зеленського заперечують намір ліквідувати КСУ
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

У Раду був внесений законопроект, але його ще не розглядали

Законопроект про реформування Конституційного суду України (КСУ) був внесений головою комітету соцполітики Галиною Третьяковою, однак його так і не почали розглядати по суті. У документі йдеться про перенесення КСУ в Харків і були інші положення, що регулюють його діяльність.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Веніславський зазначив, що є процедура внесення на розгляд Верховної ради проектів законів і, якщо цей законопроект винесуть на голосування, то його розглянуть.

"Я не можу вам сказати, чи буде цей законопроект найближчим часом розглядатися, це не моя сфера компетенції", - сказав він.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним конкурс в новий реформований Верховний суд.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав такою, що не відповідає Основному закону.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныВолодимир Зеленський
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