Кабмин согласовал отставку главы Кировоградской области

Фото: Андрей Балонь (facebook com andriibalon)

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства

Кабинет министров Украины сегодня, 25 июня, согласовал отставку Андрей Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Причины отставки не оглашались.

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Об отставке председателя Кировоградской ОГА сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"По областям. Согласование увольнения Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации", - заявил он.

Отметим, Балоня назначили на должность председателя Кировоградской ОГА в октябре 2019 года. До этого Балонь был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.

Напомним, в феврале в отставку подал председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из китайского Уханя.

Новым главой Тернопольской ОГА назначили Владимира Труша.

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Автор: Дмитрий Левицкий