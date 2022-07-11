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У Зеленского отреагировали на выход Ахметова из медиабизнеса

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса достойным примером равенства перед законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.

"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.

Напомним, Ахметов отказался от своего медийного бизнеса в пользу государства.

Как сообщалось ранее, в июне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов.

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Ирина ПодолякРинат Ахметов