У Зеленского отреагировали на выход Ахметова из медиабизнеса
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса достойным примером равенства перед законом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.
Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.
"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.
Напомним, Ахметов отказался от своего медийного бизнеса в пользу государства.
Как сообщалось ранее, в июне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов.
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