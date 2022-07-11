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У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесу

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Понеділок 11 липня 2022 19:05
У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесу Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу гідним прикладом рівності перед законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.

Він зазначив, що головна риса зрілих держав - це обов‘язковість виконання законів.

"Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ - закон один для всіх", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Ахметов відмовився від свого медійного бізнесу на користь держави.

Як повідомлялося раніше, у червні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо реєстру олігархів.

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