У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесу

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу гідним прикладом рівності перед законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.

Він зазначив, що головна риса зрілих держав - це обов‘язковість виконання законів. "Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ - закон один для всіх", - написав Подоляк.