У Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіабізнесу
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу гідним прикладом рівності перед законом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.
Він зазначив, що головна риса зрілих держав - це обов‘язковість виконання законів.
"Закон про деолігархізацію - початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ - закон один для всіх", - написав Подоляк.
Нагадаємо, Ахметов відмовився від свого медійного бізнесу на користь держави.
Як повідомлялося раніше, у червні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо реєстру олігархів.
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