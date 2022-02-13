У Зеленского отреагировали на ситуацию с авиарейсами: не видим смысла закрывать небо

Украинские власти следят за решениями авиаперевозчиков по поводу полетов в Украину. Закрывать украинское небо из-за угрозы вторжения России не планируют.

Как объяснил Подоляк, более остро на ситуацию реагируют компании, которые пользуются лизинговыми форматами, а компании, которые владеют своим авиапарком, куда более лояльны.

"И наконец, самое важное, сама Украины не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, несколько напоминает своего рода частичную блокаду. Опять же с элементами максимальной медийной эскалации", - отметил он.

Подоляк добавил, что странным является то, что сама Россия не подвергается столь откровенной блокаде своего воздушного пространства.

"В то время, как Украина все вообще сталкивается с подобными странными инициативами наших партнёров. И если отдельные авиаперевозчики решили перенастроить график полётов, это точно никак не связано с решениями или политикой нашего государства", - резюмировал представитель ОП.