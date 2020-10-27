У Зеленского отреагировали на решение КСУ об отмене антикоррупционных норм

Фото: Офис президента (РБК-Украина)

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на решение Конституционного суда Украины (КСУ) об отмене некоторых антикоррупционных норм. В частности, речь идет о признании неконституционным электронного декларирования, которое в ОП обещают сохранить.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского уверяют, что "нет никакого шанса остановить движение государства к максимальной прозрачности" в политике. Обращение депутатов в КСУ об отмене соответствующих антикоррупционных норм объяснили тем, что в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не приемлют, что их образ жизни, имущество и доходы должны быть под контролем.

"Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявляют в ОП.

Напомним, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Отметим, в начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.