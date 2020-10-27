У Зеленського відреагували на рішення КСУ про скасування антикорупційних норм

Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на рішення Конституційного суду України (КСУ) про скасування деяких антикорупційних норм. Зокрема, мова йде про визнання неконституційним електронного декларування, яке в ОП обіцяють зберегти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Зеленського запевняють, що "немає ніякого шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості" в політиці. Звернення депутатів до КСУ про скасування відповідних антикорупційних норм пояснили тим, що в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не сприймають, що їх спосіб життя, майно і доходи повинні бути під контролем.

"Попри протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, відновлені. Ніякого відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", - заявляють в ОП.

Нагадаємо, напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Зазначимо, на початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.