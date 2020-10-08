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В КСУ обжаловали уголовную ответственность за незаконное обогащение

Киев, Четверг 08 октября 2020 14:33
В КСУ обжаловали уголовную ответственность за незаконное обогащение
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов по поводу соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение. Также на соответствие Основному закону просят проверить отдельные положения законов по е-декларированию, конфискации необоснованных активов, полномочий НАПК по мониторингу образа жизни чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Рассмотрение происходит в форме устного производства.

Парламентарии просят проверить конституционность обязанности декларировать гражданского супруга или супругу, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно; недвижимость и объекты незавершенного строительства, дорогостоящее движимое имущество, наличные и средства, одолженные третьим лицам, полученные кредиты, дорогостоящие расходы и сделки, а также информацию о работе по совместительству.

Также нардепы сомневаются в конституционности:

  • обязанности декларировать имущество третьих лиц, если у декларанта или членов его семьи есть право распоряжения таким имуществом;
  • полномочий НАПК проводить мониторинг образа жизни декларантов и права НАПК на доступ в государственные реестры и банки данных;
  • уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации (ст.366-1) и за незаконное обогащение (ст.368-5);
  • положения о взыскании в доход государства активов чиновников, признанных необоснованными в порядке гражданского процесса.

Позиция депутатов ВР состоит в том, что через электронное декларирование происходит вмешательство в личную и семейную жизнь, а сведения из деклараций позволяют узнавать о состоянии здоровья декларантов и членов их семей.

Напомним, в конце ноября 2019 года в силу вступил закон президента Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение.

Как писало РБК-Украина, в конце июля прошлого года в Генпрокуратуре допускали, что руководство Окружного административного суда города Киева могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по поводу закона о незаконном обогащении.

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