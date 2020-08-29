У Зеленского отреагировали на решение КСУ по Сытнику

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на решение Конституционного суда Украины (КСУ) о признании неконституционным назначения главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Решение суда назвали результатом "непродуманной политики" предыдущей власти.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", - говорится в сообщении.

В ОП считают, что такое решение КСУ не является оценкой качества работы самого органа.

"Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решением относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа. Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и способности самого НАБУ", - говорится в сообщении.

Теперь, в связи с возможной потерей Сытником должности, в ОП ожидают, что исполняющий его обязанности будет эффективным до избрания на "честном и прозрачном конкурсе нового руководителя".

"Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - говорится в сообщении.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

Позже в КСУ объяснили, что это решение не означает, что Сытник уволен.

В комментарии РБК-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года в парламент внесли постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, которое поддержали 209 нардепов.