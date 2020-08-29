У Зеленського відреагували на рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на рішення Конституційного суду України (КСУ) про визнання неконституційним призначення голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника. Рішення суду назвали результатом "непродуманої політики" попередньої влади.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ми, безумовно, беремо до уваги рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього президента про призначення директора НАБУ. Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто - спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла всупереч з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності прийняти конкретне правове рішення щодо неконституційності", - йдеться в повідомленні

В ОП вважають, що таке рішення КСУ не є оцінкою якості роботи самого органу.

"Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу. Тим більше в рішенні чітко підкреслено, що сам факт неконституційності призначення директора НАБУ, на думку КС, не скасовує дії та здібності самого НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Тепер, у зв'язку з можливою втратою Ситником посади, в ОП очікують, що виконувач його обов'язків буде ефективним до обрання на "чесному і прозорому конкурсі нового керівника".

"Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Пізніше в КСУ пояснили, що це рішення не означає, що Ситник звільнений.

В коментарі РБК-Україна представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, оскільки для цього необхідні законодавчі зміни.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2020 року до парламенту внесли постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ, яку підтримали 209 нардепів.