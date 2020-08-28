У Зеленского отреагировали на решение КС по карантину

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Парламент не имел права их вводить через изменения в госбюджет

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что суд обоснованно отменил ограничение зарплат чиновников и судей на период карантина. КС правомерно признал такие ограничения неконституционными.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Верховная рада не имела права их вводить через изменения в госбюджет.

"Что касается ограничения заработных плат, то КС правомерно признал такие ограничения неконституционными. Верховная рада не имела права их вводить через изменения в госбюджет", - сказал Вениславский.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые ограничения карантина на территории страны из-за пандемии коронавируса. В частности, Основному закону не соответствуют ограничения на работу общественного транспорта.

В марте 2020 года Кабмин ввел на территории Украины карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране и подготовиться к пандемии. Сначала ограничения были введены до 3 апреля, но неоднократно продлевались.

Сокращение размера зарплат чиновников на время карантина было предложением президента Украины Владимира Зеленского.

В начале июня в Конституционный суд поступило представление о конституционности решения Кабмина о введении карантина.