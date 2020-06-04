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Обжалование карантина: в КСУ поступило представление

Новости » Коронавирус     04.06.2020 - 21:22
Обжалование карантина: в КСУ поступило представление
Фото: КСУ (РБК-Украина)

Верховный суд обжаловал постановление Кабмина от 20 мая

В Конституционный суд поступило постановление Верховного суда, которым обжалуются введенные Кабинетом министров карантинные ограничения. В частности, КСУ просят проверить конституционность постановления правительства о карантинных ограничениях от 20 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В частности, Верховный суд обжаловал запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, работы общепитов, маршрутных такси, а также проведение плановых госпитализаций.

"Субъект права на конституционное представление просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац 6 пункта 6 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID- 19 вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 № 392, пункты 10, 17 порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 № 392, части первую и третью статьи 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 № 294-их; абзац девятый пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 № 553-их", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая Верховный суд на пленуме принял решение об обращении в КСУ относительно карантинных ограничений и уменьшения зарплат судей.

Также РБК-Украина писало, что в Окружной административный суд Киева с начала апреля поступило 22 иска к Кабмину по поводу обжалования установленных карантинных ограничений из-за коронавируса.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Конституционный суд УкраиныкарантинВерховный суд
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