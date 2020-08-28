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У Зеленського відреагували на рішення КС щодо карантину

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 23:44
У Зеленського відреагували на рішення КС щодо карантину
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов, Мілан Лєліч

Парламент не мав права їх вводити через зміни до держбюджету

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що суд обґрунтовано скасував обмеження зарплат чиновників і суддів на період карантину. КС правомірно визнав такі обмеження неконституційними.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Верховна рада не мала права їх вводити через зміни до держбюджету.

"Що стосується обмеження заробітних плат, то КС правомірно визнав такі обмеження неконституційними. Верховна рада не мала права їх вводити через зміни до держбюджету", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційними деякі обмеження карантину на території країни через пандемію коронавіруса. Зокрема, Основним законом не відповідають обмеження на роботу громадського транспорту.

У березні 2020 року Кабмін ввів на території України карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні і підготуватися до пандемії. Спочатку обмеження були введені до 3 квітня, але неодноразово продовжувалися.

Скорочення розміру зарплат чиновників на час карантину було пропозицією президента України Володимира Зеленського.

На початку червня до Конституційного суду надійшло подання про конституційність рішення Кабміну про введення карантину.

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