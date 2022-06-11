У Зеленского отреагировали на раздачу паспортов РФ в Херсоне

В оккупированном Херсоне начали раздавать российские паспорта. Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что эта инициатива провалится, как и все остальные, инициированные РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Так провалятся и другие реконструкции прошлого с построением СССР 2.0, которые пытается претворять в жизнь Россия", - говорит он.

Ермак заверил, что с Украиной такого сценария не будет.