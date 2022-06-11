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У Зеленского отреагировали на раздачу паспортов РФ в Херсоне

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Херсоне начали раздавать российские паспорта. Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что эта инициатива провалится, как и все остальные, инициированные РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Так провалятся и другие реконструкции прошлого с построением СССР 2.0, которые пытается претворять в жизнь Россия", - говорит он.

Ермак заверил, что с Украиной такого сценария не будет.

Как сообщалось, Россия начала выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. Документ получили 25 жителей города.

Также Россия начала паспортизацию во временно оккупированном Мелитополе. Так называемые "военные администрации" сообщают о выдаче первых паспортов.

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Херсон