Оккупанты начали выдавать жителям Херсона российские паспорта, - росСМИ

Россия начала выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. Документ получили 25 жителей города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC .

"Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно быстрее паспорт и гражданство (России, - ред.) Самый желанный подарок в канун дня России", - заявил предатель.

Также паспорт России получил и коллаборант Владимир Сальдо, которого оккупанты "назначили" главой фейковой администрации Херсона

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, сегодня, 11 июня, российские оккупанты начали выдавать свои паспорта и в Мелитополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.