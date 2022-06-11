ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты начали выдавать жителям Херсона российские паспорта, - росСМИ

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 12:33
Оккупанты начали выдавать жителям Херсона российские паспорта, - росСМИ Фото: оккупанты начали выдавать жителям Херсона российские паспорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия начала выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. Документ получили 25 жителей города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Также паспорт России получил и коллаборант Владимир Сальдо, которого оккупанты "назначили" главой фейковой администрации Херсона

"Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно быстрее паспорт и гражданство (России, - ред.) Самый желанный подарок в канун дня России", - заявил предатель.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, сегодня, 11 июня, российские оккупанты начали выдавать свои паспорта и в Мелитополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Херсон
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз