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У Зеленського відреагували на роздачу паспортів РФ у Херсоні

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Херсоні почали роздавати російські паспорти. Голова Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що ця ініціатива провалиться, як і всі інші, ініційовані РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Так проваляться й інші реконструкції минулого з побудовою СРСР 2.0, які намагається втілювати в життя Росія", - каже він.

Єрмак запевнив, що з Україною такого сценарію не буде.

Як повідомлялося, Росія почала видавати свої паспорти українцям у Херсоні. Документ отримали 25 мешканців міста.

Також Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Так звані "військові адміністрації" повідомляють про видачу перших паспортів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсон