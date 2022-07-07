У Зеленського відреагували на чергову "мантру" Путіна

Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише російська армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка .

Так він прокоментував заяву Путіна, у якій той звинувавтив Захід у війні в Україні.

"Усе інше - примітивна пропаганда. Тому мантра Путіна про "війну до останнього українця" - ще один доказ продуманого російського геноциду", - резюмував Подоляк.