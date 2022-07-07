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У Зеленського відреагували на чергову "мантру" Путіна

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Україна, Четвер 07 липня 2022 22:14
У Зеленського відреагували на чергову "мантру" Путіна Фото: Михайло Подоляк, радник глави ОП України (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише російська армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.

Так він прокоментував заяву Путіна, у якій той звинувавтив Захід у війні в Україні.

"Усе інше - примітивна пропаганда. Тому мантра Путіна про "війну до останнього українця" - ще один доказ продуманого російського геноциду", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, у сьогоднішній заяві президент РФ звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни в Україні і заявив, що той "вже програв боротьбу".

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