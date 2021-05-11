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У Зеленского отреагировали на объявление подозрения Медведчуку

Автор: Владислав Красинский

Уголовные производства и подозрение в отношении нардепа Виктора Медведчука очень важны для достижения реальной прозрачности государственности в Украине. Поскольку политика Медведчука направлена на разрушение украинской государственности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

По его словам, деятельности Медведчука дали оценку еще во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, когда приняли решение о введении санкций в отношении него и его окружения.

"Сейчас эта оценка получила логическое продолжение. Государство всегда должно работать комплексно и в случае с Медведчуком видим конкретный пример. Исследование криминальной природы деятельности Медведчука, соответствующее заседание СНБО, соответствующие санкции в отношении субъектов и как финализация этих событий - вполне мотивированное подозрение", - сказал он.

Подоляк отметил, что Медведчук готов сотрудничать с кем угодно ради собственной выгоды, а Украина его не интересует.

"Уголовные производства, которые сейчас дошли до той стадии, когда возможно вручение подозрения, подтверждают то, что политика для Медведчука - это просто инструмент разрушения государственности с одной стороны и способ классического теневого обогащения с другой. И ничего больше", - добавил советник руководителя ОП.

Напомним, сегодня Виктору Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены. Еще одно подозрение объявили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Как рассказали в офисе генерального прокурора, подозрения Медведчуку и Козаку касаются сразу трех эпизодов.

По данным Службы безопасности Украины, Козак сейчас находится в России, а Медведчук - на территории Украины, однако точное его местонахождение неизвестно.

Как известно, в феврале СНБО объявил о санкциях против Козака и его телеканалов. Позже санкции наложили на Медведчука и его окружение, в частности на жену - Оксану Марченко.

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