У Зеленского отреагировали на новые удары по Украине: Нам надо больше санкций и оружия

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые ракетные удары России по Украине. По его словам, российские войска хотят разрушить украинскую логистику, но им это не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Ермака.

"Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут одержать победу на поле боя", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак отметил, что в ответ на российские удары нужно предоставить Украине еще больше оружия и ввести против России еще больше санкций.

"Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", - говорится в его заявлении.