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Команда Зеленського відреагувала на дату інавгурації

Новини » Політика    16.05.2019 - 12:14
Команда Зеленського відреагувала на дату інавгурації
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У понеділок о 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу і офіційно приступить до виконання обов'язків президента України

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського відреагувала на рішення Верховної ради провести інавгурацію 20 травня. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі Команди Зеленського.

Відзначається, що вже в понеділок о 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу і офіційно приступить до виконання обов'язків президента України.

"Нарешті! Визначений день Х - 20 травня!", - йдеться в повідомленні.

Також команда пообіцяла, що очікується трансляція інавгурації в прямому ефірі на всіх офіційних сторінках Команди Зеленського.

Крім того, в команді новообраного глави держави поки не готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній під час приведення до присяги Володимира Зеленського.

"Поки незрозуміло, хто з гостей зможе прибути на інавгурацію, а хто ні. Адже ми говорили про 19 травня - це вихідний день і було б простіше підлаштовуватися під графік. А сталося так, як сталося", - заявив радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в коментарі РБК-Україна.

Команда Зеленського відреагувала на дату інавгурації

Нагадаємо, Верховна рада України визначилася з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. З третьої спроби народні депутати проголосували за проведення інавгурації, що відбудеться 20 травня. Таке рішення підтримали 315 депутатів Ради.

Раніше Володимир Зеленський закликав Верховну Раду призначити дату інавгурації на 19 травня. Так, новообраний президент відео звернувся до депутатів українського парламенту з закликом призначити дату інавгурації на 19 травня.

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