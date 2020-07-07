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У Зеленского осудили обыски в Крыму

Новости » Политика     Вторник 07 июля 2020 обновлено 15:20
У Зеленского осудили обыски в Крыму
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)
Автор: Анастасия Рокитна

В Крыму преследуют каждого гражданина с активной гражданской позицией

Представительство президента Украины в Крыму осуждает массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном Россией полуострове. Такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У Зеленского заявили, что в Крыму преследуют каждого гражданина с активной гражданской позицией.

"Среди задержанных - общественные журналисты, наблюдатели в судах за политически мотивированными делами, религиозные наблюдатели и т.д. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль Ибрагимов Исмет, Суфьяном Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим", - говорится в заявлении.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала массовые задержания в Крыму попыткой выдать крымских татар за террористов.

РБК-Украина писало, что в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште.

Как стало известно РБК-Украина, в ходе обысков было задержано 6 крымских татар.

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