ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму проводят обыски у крымских татар

Новости » Общество     07.07.2020 - 06:00
В Крыму проводят обыски у крымских татар
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Обыски проводятся в домах крымских татар в нескольких районах полуострова

В Крыму российские правоохранители проводят обыски в домах крымских татар. Они проводятся в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Обыск проводится в доме Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, у Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, а также у Дилявера Меметова в Алуште.

Обыски также проходят в домах крымских татар в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана.

Как пишут "Ґрати", в конце мая Меметова задерживали российские пограничники при попытке пересечь админграницу с Херсонской областью. Тогда крымчанина доставили в отделение полиции в Джанкое и изъяли документы. К вечеру его отпустили и вернули документы, однако оказалось, что в паспорте вырваны страницы. Адвокат Назим Шейхмамбетов предположил, что это было сделано намеренно, чтобы не выпустить Меметова из Крыма.

Эмиля Зиядинова также задерживали 27 марта прошлого года, когда он пришел поддержать крымских татар, проживающих в микрорайоне Каменка Симферополя, у которых шли обыски. Зиядинов присутствовал во время обыска вместе с другими активистами. Его задержали и составили админпротокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

По версии правоохранителей, он взял за рукав одного из полицейских, однако на видео задержания этого нет. В этот же день Киевский райсуд Симферополя оштрафовал Зиядинова на 500 рублей.

Напомним, 2 июля утром к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой в селе Курское Белогорского района с обыском приехали российские силовики.

Обыски российские силовики проводят у крымских татар часто. Поэтому международное сообщество осуждает действия РФ и требует прекратить это. Впрочем, обыски все равно продолжаются.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Крымобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь