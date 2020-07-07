В МИД отреагировали на задержания в Крыму: татар хотят выдать за террористов

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Правоохранители открыли дело из-за массовых задержаний ФСБ

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала массовые задержания в Крыму попыткой выдать крымских татар за террористов. Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала шестерых человек.

Об этом Джеппарова написала в Facebook.

По ее словам, шестерых задержанных крымских татар доставили в "отделение ФСБ" в Симферополе. Скорее всего, им объявят подозрение в организации и участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ).

"Уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ. Если считать с новыми задержками и за подтверждение "причин" то будет 73 граждан Украины. Их всех пытаются выдать за террористов", - написала Джеппарова.

В то же время украинские правоохранители открыли дело по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного полуострова по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

"По результатам незаконных обысков, 6 граждан Украины были вывезены "правоохранителями" в неизвестном направлении, в случае подтверждения информации об их задержании, действиям "силовиков" будет предоставлена ​​соответствующая правовая оценка", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Отметим, после аннексии на территории Крымского полуострова часто проходят обыски и задержания журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, крымских мусульман, которых подозревают в связях с запрещенной в РФ организацией "Хизб ут-Тахрир". При этом международное сообщество, включая США и Евросоюз, неоднократно призывали Россию прекратить преследования и освободить политических заключенных.

Напомним, сегодня в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште.

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Автор: Игорь Литвиненко