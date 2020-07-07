ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Зеленського засудили обшуки в Криму

Новини » Політика     Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:20
У Зеленського засудили обшуки в Криму
Фото: обшуки в Криму (facebook.com/anton.naumliuk)
Автор: Анастасия Рокитна

В Криму переслідують кожного громадянина з активною громадянською позицією

Представництво президента України в Криму засуджує масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому Росією півострові. Такі дії є продовженням політики Російської Федерації щодо створення атмосфери страху.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Зеленського заявили, что в Криму переслідують кожного громадянина з активною громадянською позицією.

"Серед затриманих - громадські журналісти, спостерігачі в судах за політично вмотивованими справами, релігійні спостерігачі і т.д. Прізвища тих, хто був затриманий сьогодні: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'яном Алім, Хайретдінов Сейран, Сізіков Олександр, Бектеміров Вадим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.

РБК-Україна писало, що в Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.

Як стало відомо РБК-Україна, в ході обшуків було затримано 6 кримських татар.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України КримВолодимир Зеленськийобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся