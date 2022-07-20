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У Зеленского остро ответили на заявление Лаврова о географии войны

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 17:56
У Зеленского остро ответили на заявление Лаврова о географии войны Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Географии министра иностранных дел Сергея Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия.

Как этом сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Именно так Подоляк отреагировал на заявление Лаврова о том, что география задач так называемой "спецоперации" вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР".

По словам советника руководителя ОП, очевидно, что в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ плохо преподавали не только географию, но и международное право.

"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация - это оккупация, а уничтожение нации - геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения", - написал он.

Напомним, Лавров заявил об изменении задач "спецоперации" в Украине. Он сказал, что теперь армия РФ получила задание "демилитаризовать" и юг Украины.

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