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У Зеленського гостро відповіли на заяву Лаврова про географію війни

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Середа 20 липня 2022 17:56
У Зеленського гостро відповіли на заяву Лаврова про географію війни Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Географії міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова навчать ЗСУ й далекобійна артилерія.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Саме так Подоляк відреагував на заяву Лаврова про те, що географія завдань так званої "спецоперації" вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

За словами радника керівника ОП, вочевидь, що у Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС РФ погано викладали не лише географію, а й міжнародне право.

"Інакше голова МЗС Росії міг би знати, що війна - це війна, окупація - це окупація, а знищення нації - геноцид. А от географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння", - написав він.

Нагадаємо, Лавров заявив про зміну завдань "спецоперації" в Україні. Він сказав, що тепер армія РФ отримала завдання "демілітаризувати" і південь України.

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