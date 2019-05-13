Избранного президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за демонстрацию бюллетеня в ходе второго тура выборов 21 апреля. Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председательствующего судьи Владислава Девятко, суд признал Зеленского виновным в демонстрации заполненного бюллетеня на избирательном участке. Доводы защиты о том, что тот действовал неумышленно, суд не учел.

"Суд постановил: Зеленского признать виновным в административном нарушении, в отношении него применить штраф размером 50 необлагаемых минимумов - 850 гривен", - отметил судья.

Он также добавил, что Зеленский должен возместить судебный сбор в сумме З84 гривны.

Отметим, в ходе голосования 21 апреля Зеленский на участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень. Отметим, ч. 1 ст. 7 закона о выборах президента запрещает фото- и видеофиксацию результатов волеизъявления. Также запрещается демонстрация бюллетеня, поскольку это нарушение тайны голосования.

В тот же день показали, как наряд полиции приехал к Зеленскому и был составлен административный протокол.