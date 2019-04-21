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К Зеленскому приехала полиция

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 14:45
К Зеленскому приехала полиция
Фото: Владимир Зеленский (пресс-служба Зеленского)

Зеленскому могут выписать штраф в размере от 510 до 850 гривен

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписывают штраф из-за демонстрации бюллетеня. Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в Facebook.

Кандидату могут выписать штраф в размере от 510 до 850 гривен.

"Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - сообщил Разумков.

К Зеленскому приехала полиция

Добавим, в Министерстве внутренних дел  сообщили, что проверят информацию о том, что Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления.

Добавим, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

В первом туре выборов на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука за фото бюллетеня составили протокол. На Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации. Отметим, в день выборов 31 марта он в Facebook опубликовал фото бюллетеня с результатами собственного голосования.

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